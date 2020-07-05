يفتح أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم (الأحد)، أكبر مستشفى بيطري على مستوى العالم شرق مدينة بريدة بمساحة 70 ألف م2، وتكلفة إجمالية تجاوزت 100 مليون ريال.

ويشمل المستشفى على خدمات صحية متعددة، وحل المشكلات التي تواجه ملاك الإبل لخدمة منطقة القصيم والمملكة عموماً.

ويتخصص المستشفى بعلاجات وأبحاث الإبل ويشتمل على أربعة أقسام علاجية وخمسة معامل مركزية مجهزة بالكوادر الطبية والمهنية، ومركز للأبحاث.

كما يشتمل المستشفى على حظائر عزل مصممة ومجهزة للوقاية من نقل الأمراض بطاقة استيعابية لعلاج 4000 مطية، بهدف المساهمة في تحسين الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج والحفاظ عليها، وفق أحدث الطرق العلاجية بمعايير تقنية عالية وكوادر طبية مميزة.

ويضم المبنى العلاجي معمل الكيمياء وأمراض الدم، ومعمل الأحياء الدقيقة، ومعمل الجينات، ومعمل التغذية، ومعمل التكنولوجيا الحيويةDNA.

كما يضم القسم العلاجي قسم زراعة الأجنة، وعيادة كشف وعلاج باطنية، وعيادة العلاجات التناسلية، وعيادة الجراحة العامة، وغرفة العمليات والجراحة، وصالات كشف، وغرفة الأشعة، ووحدة أشعة فوق البنفسجية، وغرف ولادة وصيدلية، وقسم الرعاية المركزة، وقسم العناية بالحيوان، ومكاتب الأطباء، واستراحة مساعدي الأطباء.