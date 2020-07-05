أنجزت أمانة الطائف برنامجاً للصيانة والتأهيل الشامل للشوارع والضواحي، وشملت المرحلة الأولى من البرنامج تأهيل أكثر من 55 شارعاً رئيسياً وفرعياً، حيث تمت أعمال السفلتة الأولية ودك التربة والكشط وإعادة السفلتة ومعالجة التشققات وزحف الأسفلت وطلاء محددات المسارات، وصيانة مهدئات السرعة وصيانة الأرصفة ومسارات المشاة وإعادة تأهيلها.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود أمانة الطائف في تعزيز السلامة المرورية وتسهيل تدفق المركبات في شبكة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة العامة، وركزت الفرق الميدانية على رصد المواقع التي تتعرض لتغيرات مستمرة في الطبقة الأسفلتية، ووضع حلول نهائية للعوارض التي تتسبب في تضرر الشوارع، وشملت خطط العمل تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل خارج أوقات الذروة المرورية، والعمل وفق جدول لتحديد الأولويات.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال الصيانة والتأهيل تأتي ضمن برنامج لصيانة البنية التحتية للمدينة الذي يضمن العديد من المهمات المختلفة كصيانة الشوارع وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وصيانة المرافق البلدية، وأعمال الإنارة والميادين والجسور والأنفاق، وذلك لدعم الخدمات والمرافق البلدية بما يسهل على الأهالي، ويعزز السلامة المرورية في كافة المواقع، وضمان الأداء الأمثل للشوارع والتقاطعات والميادين باستمرار.