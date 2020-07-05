وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم (الأحد) يرافقه وكيل الأمين للتعمير المهندس محمد البراهيم والمدير العام للمشاريع المهندس إيهاب الذويب، على تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز، الذي يبدأ من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق.



ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع إعادة تأهيل شوارع وطرق مدينة سكاكا المحورية والتي تهدف إلى توفير شبكة من الطرق ذات معايير عالية ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية، والاعتبارات الاجتماعية لسكان مدن منطقة الجوف.



كما وقف أمين منطقة الجوف على تنفيذ أعمال مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً ابتداءً من دوار المغازل بطول 5 كم وعرض 50 متراً ليصل إلى سوق الأنعام، ليكون محوراً رديفاً للمحاور القائمة وشرياناً رئيسياً يضاف لشبكة الطرق بالمدينة.



وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن مثل هذه المشاريع تأتي لتسهم في إنسيابية حركة التنقل بمدينة سكاكا والتخفيف على الحركة المرورية في وسط المدينة، وتعمل على إيجاد بدائل للتنقل حسب الوجهات المقصودة، وتسهم في تحسين المشهد الحضري بالمدينة وخلق فراغات عمرانية إنسانية تسهم في تلبية متطلبات التغير المتسارع في نمط الحياة لمدينة سكاكا، حيث تتضمن معابر آمنة للمشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية ومساحات أكبر للتشجير بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياه بالمدينة.



ونوه المهندس الشرعان بالدعم الذي تلقاه مشاريع المنطقة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، ونائبه، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل.



وثمنت أمانة منطقة الجوف لقائدي السيارات تعاونهم والتزامهم بإرشادات وتعليمات السلامة المرورية وتعاونهم من خلال استخدام المسار المخصص للسير من أجل إنهاء هذا المشروع.