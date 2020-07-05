وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اليوم (الأحد) 5 يوليو 2020م، عقود تنفيذ مشاريع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لعدد من البرامج الأكاديمية لجامعة المعرفة، وذلك بمقر الهيئة في حي النخيل بالرياض.

وقع العقود من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيس الهيئة، ومن جانب جامعة المعرفة معالي الأستاذ الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير الجامعة.

وتتضمن العقود تنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لخمسة برامج وهي (بكالوريوس الطب البشري، بكالوريوس دكتور صيدلي، بكالوريوس التمريض، بكالوريوس الرعاية التنفسية، بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة).

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.