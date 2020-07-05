نفذت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة وبلدياتها الفرعية والضواحي جولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية، لمكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض، إضافة إلى تكثيف الجهود ضد جائحة كورونا، حيث أتمت مجموعة من الجولات خلال الأسبوع الماضي بواقع 2487 جولة من جولات الرقابة الميدانية، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت.



وأصدرت الأمانة الأسبوع الماضي 742 إشعاراً ومخالفة ضد منشآت مخالفة، بينها 37 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 91 منشأة، وقامت بسحب 225 عينة من الأغذية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي. وأتمت الفرق الميدانية 18 جولة إصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 42 موقعاً و8321 آلية ومعدة.



ومن جانب جولات النظافة قامت البلديات بتنفيذ 427 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات، كما تم رفع 31324 طناً من المخلفات المنزلية، وإزالة 11081 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.