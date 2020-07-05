بحضور الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية تسلم مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي غداً (الإثنين)، الوحدات السكنية في حي الجوهرة بعرعر للمستفيدين، وقال الدكتور أحمد بن حسن العرجاني لـ«عكاظ»، إن المؤسسة تسعى لتحقيق رؤى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله -، من خلال إنشاء عدد من المجمعات السكنية، مشيراً إلى أن الإسكان التنموي بعرعر تم الانتهاء من تنفيذه.



وكان العرجاني قد أكد لـ«عكاظ» في حديث سابق أنه مع زوال الظروف الحالية، سيتم تسليم الوحدات في القريب العاجل للمستفيدين، وقد تم ذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة الحدود الشمالية



وعن الفئات المستحقة قال الأمين العام، إن المؤسسة تستهدف الفئات الأشد حاجة للسكن، والتي تنطبق عليها شروط ومعايير الإسكان التنموي.



وحول آلية الاختيار قال العرجاني يتم اختيار الأسر الأكثر حاجة للسكن آلياً حسب مقياس شدة الحاجة المعد من قبل المؤسسة، وقال إن اللجنة المحلية للمجمع قامت باستقبال طلبات المستفيد وترشيح المستحقين لتقوم المؤسسة بتطبيق المقياس والتوزيع عن طريق القرعة بحضور جميع أعضاء اللجنة، والمكونة من ممثلي عدد من الجهات الحكومية (الإمارة والمحكمة وفرع الإسكان والضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية وممثلو المؤسسة).



وقال: «إن عدد الوحدات 100 إضافة إلى الجامع والجمعية التعاونية والمكاتب الإداريه والإشرافيه، والحدائق والأراضي المخصصة للمدارس والمركز الصحي».