قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمشاركة الأيتام واليتيمات في مشروع «بذرة أمان» بمبادرة مجتمعية وصحية لتوعية أقرانهم من الأطفال عن طرق الوقاية من فايروس كورونا في محافظة مأرب، وذلك على مدى ثلاثة أيام. وبمبادرة ذاتية من هؤلاء الأطفال وغيرهم، وحرصا على سلامة أحبتهم الآخرين ونقل المعرفة التي تعلموها قرروا أن يخرجوا إلى مخيمات النازحين لتوعية أقرانهم، فتم التنسيق لهم مع فريق مختصات الدعم الاجتماعي بمشروع «بذرة أمان» إلى مخيم السويدا بمأرب الذي يحتضن 1,200 طفل نازح. وتنوعت أساليب الأطفال في تقديم التوعية وتعددت الوسائل التي قدموها من لقاءات فردية و توزيع مطويات إرشادية، إلى تقديم عروض مسرحية وخطابات إذاعية لتعريفهم بأعراض المرض وطرق الوقاية منه، والطرق الصحيحة لغسل اليدين وكيفية التعامل مع المصابين أو المشتبه بهم وغيرها.