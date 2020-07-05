أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 4.128 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 205.929 حالة منها 60.815 حالة نشطة، منها 2.295 حالة حرجة.وأوضحت الصحة أنها سجلت 56 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1.858 وفاة، فيما سجلت 2.642 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143.256 حالة.وأوردت تفاصيل إحدى قصص العدوى، وقالت «تسبب عدم التزام شاب بالعزل المنزلي بعد مخالطته حالة مؤكدة في أنه نقل العدوى لـ9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي، 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما حالته حرجة».