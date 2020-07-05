أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، بدء انعقاد أولى الجلسات القضائية للجنة المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بدائرتيها في الدمام وجدة.وبينت أن انعقاد الجلسات عن بُعد من خلال دوائر تلفزيونية دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى إلى مقارّ اللجان، وذلك ابتداء من اليوم (الأحد)، إذ سيتم إشعار أطراف الدعوى بمواعيد الجلسات على عناوينهم المقدمة للأمانة العامة وعبر الوسائل الإلكترونية، والتأكد من جاهزيتهم لانعقادها.وتأتي هذه الخطوة؛ إنفاذاً للأمر الملكي رقم ( أ / 356 ) وتاريخ 18 / 5 / 1441هـ القاضي بتشكيل دائرة للجنة المنازعات المصرفية في مدينة الدمام وأخرى في محافظة جدة، وتشكيل دائرة للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في مدينة الدمام وأخرى في محافظة جدة، بناءً على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 8 / 13 / 1433هـ والأمرين الملكيين رقم (37441) بتاريخ 11 / 8 / 1433هـ ورقم (أ / 24) بتاريخ 18 / 2 / 1437هـ.بدوره، ثمّن الدكتور الأمين العام للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية علي بن محمد السفياني حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على كلّ ما من شأنه التسهيل والتخفيف على المتقاضين من مواطنين ومقيمين وتسريعاً لإجراءات التقاضي، وتلبيةً لاحتياجات ساكني تلك المناطق وما جاورها، وكفهم عناء السفر إلى مقر اللجان بمدينة الرياض، مؤكداً أن الأمانة سخرت جميع الإمكانيات في سبيل تحقيق تطلعاتها المرجوة منها؛ لخدمة الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، وأن الأمانة مستمرة بعون الله في السعي والعمل الدؤوب على مواكبة أي مستجدات قد تطرأ، وتعمل على تطويرها في ما يحقق أهدافها وطموحاتها.