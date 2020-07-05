تسبب خلل في الربط الإلكتروني بين وزارة الموارد البشرية والمديرية العامة للجوازات في سداد أسر ذوي الإعاقة رسوم تجديد إقامات العمالة المنزلية التابعة لهم (خادم، سائق خاص، ممرض).وطلبت الجوازات من الأسر دفع الرسوم عند تجديد إقامة العامل، على خلاف ما كان يحدث في السنوات الماضية، برغم التعميم الصادر بإعفاء ذوي الإعاقة من دفع رسوم التأشيرات واستخدام العمالة.وفي السياق ذاته، طلبت الموارد من المواطنين دفع الرسوم على خلاف قرار سابق بمنح ذوي الإعاقة إعفاءات من سداد رسوم التأشيرة وإصدار الإقامة والخروج والعودة لمهن سائق خاص، خادم، وممرض.وعلمت «عكاظ» أن العمل جار حاليا على حل الإشكاليات التقنية، مع وجود آلية مؤقتة لحل مثل هذه الحالات تتمثل في تسليم المستفيد خطابا من الوزارة إلى الجوازات تثبت أن المواطن أحد مستفيدي الإعفاء لحين انتهاء حل الإشكالية التقنية، ما دفع الأهالي إلى المطالبة بسرعة تنفيذ مشروع الربط الذي شارف على العام دون الانتهاء منه.ونقلت «عكاظ» شكاوى المواطنين للمتحدث باسم وزارة الموارد البشرية ناصر الهزاني، الذي أحال الطلب إلى مدير الشؤون الإعلامية بالوزارة سعد الحماد فأكد وجود خلل تقني جار العمل على إصلاحه، غير أنه عاد بعد 3 أيام وطلب عدم نشر الرد ومخاطبة الجوازات كونها الجهة المختصة، وعاد وطلب إرسال خطاب رسمي من نائب رئيس التحرير، ثم ألحقه بطلب توقيع رئيس التحرير!