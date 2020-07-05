دشن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي المستشفى الميداني المصغر الأول بالخبر لاستقبال المصابين بفايروس كورونا. وأوضح الدكتور الغامدي أن فكرة المستشفيات الميدانية تأتي للمساهمة في تخفيف الضغط عن نظيرتها العامة والخاصة في هذه الجائحة العالمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وجهت بإيجاد المواقع المناسبة والمتوافقة مع الاشتراطات لإطلاق المستشفيات الميدانية، وتم اختيار هذا المستشفى المصغر في أحد فنادق مدينة الخبر كونه مؤهلا من ناحية التخطيط والسلامة، ونجح أبطال التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في تجهيز الموقع ودعمه بكوادر طبية على أعلى مستوى، لافتا إلى تجهيز أجنحة التنويم لاستقبال 20 مريضا كمرحلة اولى من المحولين من مجمع الدمام الطبي وفق معايير تقييم معينة. وأشار مشرف المستشفيات الميدانية بالتجمع الصحي الأول بالشرقية الدكتور مبارك الملحم إلى التنسيق لنقل المرضى من وإلى المستشفى من خلال التواصل مع مركز التحكم بالموارد RCC بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مع وجود سيارات الإسعاف على مدار الساعة عندما تستدعي الحاجة لنقل الحالة للمستشفى، كما أن الفريق الطبي مدرب ومؤهل للتعامل مع حالات «كوفيد-19»، وكذلك مدرب للتعامل مع الحالات التنفسية والتنبيب وتوقف التنفس، مؤكدا حرص التجمع الصحي الأول في المنطقة على أن يؤدي هذه الخدمة بأهدافها السامية كمستشفى ميداني مصغر أول من نوعه كنموذج، وهذه هي المرحلة الأولى، ثم الثانية والثالثة والأخيرة بالوصول إلى مرحلة 150 سريرا لدعم جميع مستشفيات المنطقة.وأكدت الرئيس التنفيذي لمكافحة العدوى بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ريوف العازمي أن مكافحة العدوى تعتبر هاجسا كبيرا لمقدمي الرعاية الصحية لذلك تمت زيارة الفندق «المستشفى الميداني المصغر» قبل اعتماده لرؤية اشتراطات مكافحة العدوى العالمية والتأكد من التهوية ومسار الحالات المشتبه بإصابتها والمؤكدة بما يحمي الممارس الصحي والمريض. من جانبه، ذكر المدير العام التنفيذي لمجمع الدمام الطبي بالنيابة الدكتور محمد الأحمري أن المستشفى الميداني امتداد لمجمع الدمام الطبي (مركز استقبال حالات «كورونا» في المنطقة)، الذي يعتبر دعما من وزارة الصحة والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وهي فكرة رائدة في عملية دعم المجمع كمستشفى ميداني، إذ يتم تحويل بعض حالات «كوفيد-19» المتوافقة مع معايير الخدمات المقدمة في المستشفى الميداني المصغر، كما افتتح مجمع الدمام الطبي صيدلية متكاملة لدعم المستشفى المصغر بالأدوية الخاصة للمرضى المنومين، وتم تزويد المستشفى بالطواقم الطبية المتخصصة بالعناية المركزة ومديرية بدورات متقدمة في الإنعاش القلبي الرئوي، وكذلك وجود كل ما يحتاجه المريض للعناية الحرجة.