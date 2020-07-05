شكا سكان من «الصفا» بمدينة تبوك من افتقار المخطط للعديد من خدمات السفلتة والإنارة، والمياه والصرف الصحي. وقال عدد من أهالي الحي لـ«عكاظ» إن غياب الخدمات الأساسية يسهم في مضاعفة المعاناة التي يعيشها السكان منذ أكثر من 5 أعوام وطالبوا الجهات المختصة بإيصال الخدمات الحيوية للحي. وأكدوا أن غياب الصرف الصحي يهدد العمر الافتراضي للمنازل جراء ترسب المياه في الأرض، ما ينعكس بصورة مباشرة على القواعد الأساسية للبيوت. وأوضح فارس المشهوري، أن المعاناة التي يكابدها سكان حي الصفا ليست خافية على الجهات المعنية، كما أن السكان خاطبوا أمانة المنطقة وتم وعدهم بالخدمات منذ أكثر من 5 أعوام. وبين جمال الحويطي، أن معاناة غياب سفلتة الشوارع الرئيسيّة والفرعية في الحي يمكن تلمسها بمجرد هطول الأمطار، إذ تتحول الشوارع إلى مستنقعات من الطين، الأمر الذي يعرقل الحركة الطبيعية سواء بالمركبات أو السير على الأقدام. وتواصلت «عكاظ» مع المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة تبوك، مراد السرحاني، وسألته عن تلك المطالب، إلا أنه فضّل عدم الرد.