تزايدت حوادث سقوط السيارات ليلا على طريق الجوف بني سعد، جنوبي الطائف، لافتقاد الطريق الحواجز الخرسانية والمصدات. وجدد الأهالي دعواتهم إلى الجهات المعنية بالوقوف على الطريق لمعرفة الخطر الذي يتربص بمرتادي الطريق، خصوصاً الزوار غير العارفين بطبيعة الطريق. وأشار عابد وعبدالله الربيعي إلى أن الحوادث التي يشهدها الطريق تتكرر وترتفع في مواسم الأمطار، ما يؤدي إلى جرف التربة في الطريق البدائي الذي يربط بين الطريق السياحي وقرى الجوف. وناشد السكان جهات الاختصاص حمايتهم من الخطر الذي يتربص بهم يوميا، إذ إن آخر الحوادث وقع في اليومين الماضيين، مؤكدين أن هناك مواقع تحتاج إلى مصدات للحماية، خصوصا أن الطريق يشهد تنقلات السكان والعائلات خلاف الطلاب والطالبات وسكان القرى. ولا تقتصر معاناة سكان الجوف وقرى كحلة على الطريق، فالمياه أيضا تشكل معاناة أخرى، إذ يصعب الحصول عليها من السقيا بسبب وعورة الطريق والمنحدرات التي تشكل خطرا على المرتادين، وامتناع أصحاب الناقلات بسبب انحدارات الطريق.