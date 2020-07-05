انخرط 20863 طالبا وطالبة عن بُعد في الفصل الصيفي بجامعة الباحة عبر برنامج «رافد».وقدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أكثر من 326 واجبا إلكترونيا، و1020 جلسة تعليمية عن بُعد، بحضور 18405 طلاب وطالبات في الفصول الافتراضية. وأعدت جامعة الباحة خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقرراتها، وإقامة ورش تدريبية عن بُعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريقا فنيا يستقبل الطلبات والاستفسارات، إذ بلغ عدد البلاغات الفنية 41 بلاغا، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي الصيفي لجميع مقررات الجامعة.