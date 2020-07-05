قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بجولة تفقدية مفاجئة على أقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومراكز «تطمن» لفحص فايروس «كورونا» المستجد بمكة المكرمة.

ورافقه في الجولة كل من نائب المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، ومساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور سري عسيري، والمدير المناوب للصحة العامة الدكتور أحمد تركستاني، وعدد من قيادات الصحة.

وذكر مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن الجولة المفاجئة جاءت لمتابعة سير العمل في طوارئ المستشفيات بشكل عام وعيادات «تطمن» بالمراكز الصحية المخصصة لفحص فايروس «كورونا»، لرصد الإيجابيات والوقوف على السلبيات (إن وجدت) ومعالجتها فوراً، إضافة إلى متابعة آلية استقبال المرضى وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.

وجرى خلال الجولة تفقد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لبروتوكول وزارة الصحة المعد لمواجهة الجائحة.

وشدد مطير على جميع قاطني مكة المكرمة بالالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية والاحترازية والعلاجية في أسلوب حياتهم بشكل عام، وكذلك جميع موظفي وموظفات القطاع الصحي والمرضى والمراجعين بضرورة التقيد بالتعليمات أثناء زيارتهم أو تواجدهم في المنشآت الصحية.