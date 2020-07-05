تواصل أمانة تبوك اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للسيطرة على فايروس «كورونا» ومنع انتشاره، حيث قامت اليوم بتعقيم وتطهير ما يزيد على 200 موقع، ضمن اهتمامها بالنظافة العامة في شوارع ومتنزهات المنطقة، إضافة إلى عمليات الالتقاط الدورية التي تقوم بها ضمن فرق النظافة.

وأوضحت الأمانة أنها استخدمت ما يفوق 24 ألف لتر من المعقمات والمطهرات، وشملت عمليات التعقيم الأرصفة ومنافذ بيع الخضراوات ومراكز التسوق، والمنازل وأماكن تجمع المواطنين والمقيمين، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق والبسطات الخاصة بأسواق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع والطرق باستخدام الآليات والمعدات.

وأشارت إلى أن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم تجاوز 344 جولة ميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى رفع ما يفوق الـ1420 طنا من النفايات، والقيام بأكثر من ٣٠٠ جولة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمنطقة.