اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل 4 عقود جديدة لنظافة المدينة المنورة لمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894 مليون ريال.

وصرّح أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي أن عقود النظافة الجديدة للمدينة المنورة والقرى التابعة لها، روعي فيها تقسيم المدينة المنورة إلى 4 محاور بهدف رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية، وزيادة التنافسية وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الميدان، وتوزيع مقرات المشاريع في نطاق موقع الخدمة.

وتابع المهندس البليهشي أنه تم الحرص على زيادة العديد من الخدمات ضمن عقود النظافة الجديدة التي ستساهم بمشيئة الله في تطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة. كما أن العقود الجديدة تعتمد على عدة أسس؛ من أهمها مراعاة المناطق والأحياء الجديدة والتوسعات العمرانية والزيادة السكانية للمدينة المنورة، وتكثيف الأعمال الميدانية خلال موسم شهر رمضان المبارك وخلال موسم الحج الذي يبدأ في منتصف ذي القعدة مرورا بذي الحجة حتى منتصف محرم، عن طريق اعتماد خطط تشغيلية مخصصة لأعمال موسم العمرة والحج.

وكشف البليهشي أن عقد النظافة الآن سيعمل دون أي مشاكل تشغيلية أو إدارية، ولن يلاحظ سكان المدينة المنورة إحلال المقاول الجديد محل المقاول القديم رغم ضخامة عملية الإحلال، وأن نجاح تنفيذ عملية الإحلال بين العقود تأتي من خلال التخطيط الجيد ومنح إدارة مشروع النظافة الجديد فترة زمنية محددة لتنفيذ كافة الأهداف واستكمال أعمال الاستعداد بما يضمن سلاسة انتقال العقد القديم إلى العقود الجديدة من خلال خطة زمنية متفق عليها مع المقاولين الجدد.

ورفع البليهشي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة - حفظها الله - على دعمهم المتواصل لكافة القطاعات الخدمية ومنها القطاع البلدي على وجه الخصوص، كما رفع الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة ولنائبه على دعمهم المستمر لكافة أعمال ومشاريع وبرامج أمانة المنطقة، ولوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على دعمه ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه تحقيق التطوير التنموي والخدمي بمنطقة المدينة المنورة.