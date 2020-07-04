أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق في مجال تقنية وصيانة السيارات.

وبين المدير التنفيذي للمعهد سالم بن حسن الاسمري، أن المعهد وضع حوافز متميزة من أجل الوصول بالتدريب إلى أعلى المستويات، مشيرا الى أن القبول في المعهد يتيح للطالب الحصول على وظيفة مضمونة وشهادة دبلوم معتمد بعد إتمام البرنامج.

وأكد الأسمري أن المعهد يقوم بتعليم طلابه في قاعات التدريب وورش المعهد، ويوفر لهم تدريباً على رأس العمل في مراكز الصيانة لدى موزعي السيارات اليابانية في المملكة، داعيا خريجي الثانوية العامة إلى التسجيل في المعهد عبر الموقع الإلكتروني www.sjahi.org، مشيرا الى إنه سيتم لأول مرة عقد اختبارات القبول «أونلاين» عبر الموقع الالكتروني بالمعهد وسيتم إعلانه لاحقا، إضافة إلى المقابلات الشخصية وذلك من أجل سلامة المتقدمين والحفاظ عليهم من كوفيد - ١٩ فايروس كورونا وهذا الإجراء ضمن بروتوكولات الصحية التي ينتهجها المعهد التزامًا بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف: يسعى المعهد إلى صقل الموارد البشرية من خلال الإسهام في السعودة وإكساب المعارف والمهارات التقنية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب السعودي، في 37 مدينة تتواجد بها شركات السيارات الأعضاء في المعهد.

ويشترط في القبول اجتياز المتقدم اختبارات الثانوية العامة وإحضار الهوية الوطنية، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة، وتوقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الأعضاء في المعهد قبل بدء الدراسة، فيما يتوجب على المتقدمين من خارج مدينتي مكة وجدة السكن في سكن المعهد خلال فترة الدراسة.

هذا ويعتبر المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات أول معهد غير ربحي في المملكة، حيث مول موزعو السيارات اليابانية في المملكة مع مصنعي السيارات في اليابان تكاليف إنشائه، ودعمته الحكومتان السعودية واليابانية بالأرض والمعدات والأجهزة والخبراء، ويتحمل تكاليف التشغيل موزعو السيارات اليابانية في المملكة وصندوق تنمية الموارد البشرية. واستفاد من تجربة المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عدة معاهد غير ربحية أنشئت بعده.