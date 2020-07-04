نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات سقطت فجأة وبشدة على عنقها، ما سبب لها بغياب عن الوعي واختناق شديد، وفي التفاصيل؛ تم استقبال طفلة (6 سنوات) بقسم الطوارئ بالمستشفى وهي في حالة غيبوبة كاملة وصعوبة شديدة بالتنفس وعلى الفور تم إنعاش الطفلة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتنويمها بالعناية المركزة للأطفال في حالة صحية متدهورة للغاية، حيث أظهرت أشعة الصدر وجود علامات متلازمة العسرة التنفسية (ARDS) نتيجة تعرضها لنقص شديد بنسبة الأوكسجين بالدم إثر سقوطها الحاد.

وتمكن الفريق المعالج من وضع خطة علاجية ناجحة للطفلة اشتملت على استراتيجيات متقدمة للتنفس الصناعي فيما تحسنت الحالة السريرية للمريضة تدريجياً وتم فصلها عن أجهزة التنفس الصناعي مع العودة التدريجية لمستوى الوعي لديها، وقد تماثلت الطفلة للشفاء تماماً وغادرت المستشفى في حاله صحية ممتازة ولله الحمد وسط فرحة غامرة من ذويها والطاقم الطبي والتمريضي بالعناية.