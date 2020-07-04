نفذت بلدية العمرة الفرعية 760 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة خلال أسبوع.وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أنه تم إغلاق 18 منشأة لوجود حشرات ومخالفات في المبنى وتجهيزاته، وإتلاف 750 كيلو غرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.من جهة أخرى، واصلت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور، حيث تمت مصادرة 15 مبسطا تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخردوات والملابس القديمة، وتمت إزالة المباسط العشوائية المخالفة وتنظيف المنطقة بالكامل.