توفي اليوم (الجمعة) فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير صحيفة الرياض، بعد معاناة مع المرض.



وكتب وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي عبر «تويتر»: «بقلب يملؤه الأسى والحزن، أنعي الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، أحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية، أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وقراءه ومحبيه الصبر والسلوان».



وقال ابن الفقيد فيصل العبدالكريم: «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شي وإليه ترجعون، انتقل إلى جوار ربه الكريم من علمني وأكرمني بكرمه، والدي وسيدي الأستاذ فهد العبدالكريم ـ يرحمه الله ـ بعد معاناه بمرض السرطان الخبيث، بفقده نودع قائد استثنائي وتاريخي في الإعلام السعودي».



وكتب الزميل جميل الذيابي عبر «تويتر»: «رحم الله الصديق الزميل فهد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة الرياض، صاحب الوجه البشوش والابتسامة الدائمة حتى وهو يعاني الآم المرض، كم هو مؤلم فقد وخسارة قامة مثل أبي يزيد، كل العزاء والمواساة لعائلته ومحبيه والوسط الإعلامي».



ونعى المدير العام لمؤسسة اليمامة خالد الفهد العريفي وفاة العبد الكريم قائلاً: «الأمر لله من قبل ومن بعد.. الحبيب الغالي فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. المصاب جلل والفقد كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».



وأمضى فهد العبدالكريم في مجلة اليمامة أكثر من 22 عاما بدأها محررا ثم سكرتيرا لتحرير المجلة فمديرا لتحريرها، وفي إبريل 2014 تم تكليفه بالإشراف على تحرير المجلة.



وتولى الراحل رئاسة تحرير صحيفة الرياض في 20 يوليو 2017، حيث قدم العديد من النجاحات خلال رحلته الصحفية، وتولى قبلها رئاسة تحرير مجلة اليمامة.



ولي العهد يزور العبدالكريم في مستشفى بالصين



يذكر أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قد زار فهد العبدالكريم بالمستشفى في بكين، بعد الوعكة الصحية التي ألمَّت به خلال زيارة ولي العهد للصين، برفقة لفيف من المسؤولين والإعلاميين في إطار جولة آسيوية.



ووجه ولي العهد بنقل العبدالكريم عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى العاصمة الرياض لاستكمال العلاج اللازم.