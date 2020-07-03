أغلقت أمانة منطقة الجوف 73 صالون حلاقة ومشغلا نسائيا خلال حملة تفتيش موسعة نفذتها الأمانة وبلدياتها على صوالين الحلاقة والمشاغل، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد المراقبين خلال الحملة 88 مراقباً، وتم المرور على 639 محلاً ورصد 236 مخالفة للتعليمات والاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات ومتابعة كل المخالفات التي تؤثر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، ومواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر ضمن نطاق البلديات التابعة، ولفتت إلى أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل بالتبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم 940.