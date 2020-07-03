رفع رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على الثقة السامية الكريمة بالموافقة على تعيينه رئيساً للجامعة الإسلامية.

وأشاد رئيس الجامعة بما يحظى به التعليم، خصوصا التعليم العالي، من عناية ورعاية من قبل قيادتنا الرشيدة، وما يمثله التعليم كركيزة أساسية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، منوها بالرعاية الكريمة التي تحظى بها الجامعة الإسلامية من لدن القيادة الرشيدة مُنذ تأسيسها حتى هذا العهد الميمون، باعتبارها منارة إشعاع علمية ذات رسالة سامية ومنهجية وسطية لخدمة الوطن والعالم الإسلامي.

وأضاف: «إنه من دواعي الشرف لي العمل في المدينة المنورة وفي هذه الجامعة العريقة»، مثمناً ما تحظى به الجامعة الإسلامية من دعم ورعاية من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

واختتم رئيس الجامعة الإسلامية تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ثقته ودعمه، معبراً عن تطلعه إلى التعاون والعمل مع جميع منسوبي الجامعة لتحقيق كل ما من شأنه رفعة الجامعة وإكمال مسيرة تطويرها وبنائها، بما يحقق تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة.