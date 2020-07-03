أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في مدينة عرعر، إذ يعتبر الرقم كبيرا مقارنة بالحالات السابقة منذ تفشي الفايروس.

وأكد لـ«عكاظ» المستشار الإعلامي بصحة الحدود الشمالية فهد طويرش العنزي أن الحالات المعلنة اليوم، التي بلغت 45 حالة مؤكدة، هي نتيجة الفحص الموسع عبر مراكز «تأكد» وعيادات «تطمن» بالمنطقة، إضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من البعض.

وشدد العنزي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية المعلنة والمحافظة على ارتداء الكمامات والابتعاد عن المخالطة والتجمعات.