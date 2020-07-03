عادت مدينتا الدمام والهفوف من محافظة الأحساء إلى صدارة مدن ومحافظات المملكة في أعداد الإصابة بفايروس كورونا المستجد اليوم (الجمعة)، إذ بلغت الإصابات في الدمام 431 إصابة، وفي الهفوف 399 إصابة.

وسجلت المنطقة الشرقية اليوم (الجمعة)، 1782 حالة إصابة بفايروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 51049 إصابة، و29086 حالة تعافٍ، و175 حالة وفاة.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة اليوم، سجلت باقي محافظات المنطقة الشرقية أعدادا مرتفعة، إذ سجلت المبرز 279 إصابة، والقطيف 168 إصابة، والخبر 136 إصابة، فيما سجلت حفر الباطن 91 إصابة، والظهران 83 إصابة، والجبيل 65 إصابة، فيما سجلت بقيق وصفوى 27 إصابة، والنعيرية 24 إصابة، والجفر 15 إصابة، والخفجي 13 إصابة، وسجلت رأس تنورة والعيون 7 إصابات، والنعيرية 6 إصابات، والبطحاء 4 إصابات، وسجلت قرية العليا وسلوى إصابتين، والقيصومة وعريعرة إصابة واحدة.