رفع الدكتور محمد محسن صفحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيسا لجامعة بيشة. كما عبر عن تقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، سائلا الله العون والتوفيق.

وأوضح الدكتور صفحي لـ«عكاظ» أن جامعة بيشة من الجامعات الناشئة، التي حققت إنجازات كبيرة، لوجود كفاءات أكاديمية وإدارية يتشرف بالعمل معها.

وقال صفحي: «سنعمل معا كفريق عمل واحد لخدمة الجامعة والمحافظة والمنطقة، التي هي جزء من الوطن الغالي، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، وتوجيهات أمير منطقة عسير، ومتابعة وزير التعليم».

وأكد صفحي أنه وزملاءه سيسعون لتحقيق الاعتماد المؤسسي للجامعة والبرامجي للأقسام الأكاديمية وتخريج كفاءات تخدم الوطن في ظل رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن الدكتور محمد الصفحي عمل وكيلا ⁧‫لجامعة جازان⁩ للتطوير وريادة الأعمال قبل تعيينه رئيسا لجامعة بيشة، وحاصل على الدكتوراه في العلاج الجيني من معهد العلوم الحيوية الطبية من جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة، والماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية من جامعة الملك سعود، والبكالوريوس في الكيمياء الحيوية الطبية من جامعة الملك سعود. كما حصل على جائزة منطقة جازان فرع الأداء الأكاديمي المميز في دورتها الـ10، وجائزة جامعة جازان لأفضل باحث في التخصصات الصحية، والاعتماد الأكاديمي من الهيئة الدولية للاعتماد من الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاضر في مؤتمر العلوم البيولوجية من جلاسكو بريطانيا.