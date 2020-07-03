كسرت حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19» في المملكة، حاجز الـ200 ألف إصابة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 4193 إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 201.801 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في إحصائها اليوم أنه تم تسجيل 2945 حالة تعافٍ إضافية، و50 حالة وفاة جديدة، مضيفة عدد الحالات النشطة من إجمالي الإصابات حتى الآن بلغ 59.385 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2291 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 140.614 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1802 حالة وفاة.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد صارح المواطنين والمقيمين في كلمة له بتاريخ 7 أبريل الماضي، مشاركا إياهم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، في وقت سابق، حيث توقعت هذه الدراسات -آنذاك- أن تراوح أعداد الإصابات ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى خلال أسابيع قليلة.

وحول ذلك، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا، أمس (الخميس)، أن الجهود المبذولة في المملكة جعلتها في أفضل مراحل التحكم والسيطرة على انتشار فايروس كورونا، وأن حالات الإصابة بنهاية أبريل الماضي كانت في حدود 22 ألف حالة فقط، وأن إجمالي الحالات لامس الـ200 ألف إصابة بعدأكثر من 90 يوماً، وليس كما كان متوقعاً في أحد السيناريوهات الموضوعة، والذي كان يتوقع الوصول لهذا العدد من الحالات بنهاية أبريل.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 201.801 حالة، من بينها 59.385 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2291 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 140.614 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1802 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين محافظات ومدن المملكة كالتالي: الدمام (431)، الهفوف (399)، الرياض (383)، الطائف (306)، المبرز (279)، مكة المكرمة (210)، جدة (169)، القطيف (168)، الخبر (136)، المدينة المنورة (92)، حفر الباطن (91)، الظهران (83)، بريدة (79)، تبوك (70)، الجبيل (65)، حائل (64)، نجران (61)، أبها (60)، عنيزة (58)، خميس مشيط (56)، أبوعريش (54)، بيشة (48)، أحد رفيدة (46)، عرعر (45)، محايل عسير (38)، حريملاء (35)، بيش (31)، شرورة (28)، بقيق (27)، صفوى (27)، الخرج (27)، النعيرية (24)، ضرماء (22)، صامطة (18)، سكاكا (17)، ساجر (17)، المذنب (16)، الجفر (15)، تربة (13)، رجال ألمع (13)، الخفجي (13)، وثيلان (13)، البدائع (12)، بارق (12)، العيدابي (12)، رياض الخبراء (11)، جازان (11)، المجمعة (11)، بلجرشي (10)، الأسياح (9)، المزاحمية (9)، الزلفي (8)، العيون (7)، المندق (7)، الحناكية (7)، النماص (7)، البشائر (7)، رأس تنورة (7)، بقعاء (7)، رفحاء (7)، مرات (7)، الباحة (6)، طبرجل (6)، البكيرية (5)، بللسمر (5)، الدرب (5)، القويعية (5)، تمير (5)، ثادق (5)، الرس (4)، عيون الجواء (4)، ثريبان (4)، قيا (4)، رنية (4)، البطحاء (4)، الليث (4)، وادي الدواسر (4)، النبهانية (3)، الخرمة (3)، المحاني (3)، المويه (3)، السحن (3)، سراة عبيدة (3)، تبالة (3)، الحائط (3)، السليمي (3)، الطوال (3)، صبيا (3)، خليص (3)، حبونا (3)، حقل (3)، المخواة (2)، العلا (2)، ينبع (2)، المظيلف (2)، المضة (2)، القحمة (2)، تثليث (2)، قرية العليا (2)، سلوى (2)، الغزالة (2)، الشملي (2)، موقق (2)، بدر الجنوب (2)، العويقلة (2)، الرين (2)، حوطة سدير (2)، رماح (2)، رويضة العرض (2)، البدع (2)، الحريق (2)، بني حسن (1)، قلوة (1)، مهد الذهب (1)، قصيباء (1)، منفذ الحديثة (1)، القنفذة (1)، نمرة (1)، القريع (1)، ظلم (1)، الحرجة (1)، وادي بن هشبل (1)، عريعرة (1)، القيصومة (1)، العارضة (1)، ضمد (1)، أحد المسارحة (1)، أضم (1)، رابغ (1)، ثار (1)، الدوادمي (1)، أملج (1)، العقيق (1).