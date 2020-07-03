تستعد جامعة الملك خالد ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي، لإطلاق «المعسكر الصيفي في الأمن السيبراني»، في الـ 20 من ذي القعدة الجاري ضمن مشروع «مبادرون»، بالتعاون مع وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني والذي ينفذ عن بُعد وتقدمه عضو هيئة التدريس بالكلية والمشرفة على وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني الدكتورة سارة أبو غزالة.
وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد الدكتور علي آل قروي، أن المعسكر يستهدف خريجي وخريجات كليات علوم الحاسب الآلي والمهتمين بمجالات الأمن السيبراني وخاصة المهتمين بأمن تطبيقات الويب والقائمين على اختبارات الاختراق الأخلاقي على الأنظمة الحاسوبية ويمكن التسجيل به من خلال الرابط https://t.co/yLk8NPambu?amp=1 ويستمر حتى 2 ذي الحجة القادم بواقع 3 ساعات يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.
وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد الدكتور علي آل قروي، أن المعسكر يستهدف خريجي وخريجات كليات علوم الحاسب الآلي والمهتمين بمجالات الأمن السيبراني وخاصة المهتمين بأمن تطبيقات الويب والقائمين على اختبارات الاختراق الأخلاقي على الأنظمة الحاسوبية ويمكن التسجيل به من خلال الرابط https://t.co/yLk8NPambu?amp=1 ويستمر حتى 2 ذي الحجة القادم بواقع 3 ساعات يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.