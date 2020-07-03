تفاعل «المرور السعودي» مع مقطع فيديو أرفقته مغردة عبر «تويتر»، أظهر توثيق إحدى مستخدمات منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» بملاحقة مركبة إسعاف، متعمدة الاقتراب منها لمسافة غير آمنة.

وجاء رد «المرور» بقوله: «نفيدكم بأنه تم استدعاء صاحب المركبة وتطبيق المخالفات الواردة بنظام المرور».

يذكر أن نظام المرور ينص على أن «ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها» تعد مخالفة غرامتها لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال، في حين أن «عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه تسمح له بتفادي وقوع حادث» تعد مخالف غرامتها لا تقل عن 150 ريالا ولا تزيد على 300 ريال.