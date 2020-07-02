وضعت جامعة أم القرى عددا من الضوابط المنظمة لإعداد الجدول الدراسي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم.

وتضمنت الضوابط أن تكون دراسة جميع متطلبات الجامعة والكليات ذات الطابع النظري في جميع مقار الجامعة، والدراسة لجميع مقررات شطر الطالبات المسندة لأعضاء هيئة تدريس من شطر الطلاب، والدراسة لجميع مقررات الانتساب في جميع مقار الجامعة عن بعد، وذلك عبر أنظمة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وأتاحت الضوابط إمكانية تقديم أي مقررات أخرى عن بعد في حال رغب القسم بذلك، على أن تدرس جميع شعب المقرر بنفس النمط وأن تقام جميع الاختبارات النصفية حضوريا بالتنسيق مع القسم المقدم للمقرر، وتقام جميع الاختبارات النهائية حضوريا وتجدول من قبل عمادة القبول والتسجيل.

وتضمنت ضوابط إعداد الجدول الدراسي، أن تفتح المقررات والشعب في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي بناء على الإحصائية المنفذة من قبل عمادة تقنية المعلومات، ويتم تسكين المواعيد ومحاضر الشعبة لهذه المقررات عن طريق الأقسام، وبعد الانتهاء منها يمكن طلب فتح أي مقررات أخرى من خلال التواصل مع عمادة القبول والتسجيل، مع التقيد التقيد التام بآلية ضوابط إعداد الجدول المعدة من قبل عمادة القبول والتسجيل، ومراعاة عدم التعارض في مقررات المستوى حسب الخطة، وأن توزع كافة شعب المستوى الواحد على كافة أيام الأسبوع، ولا يمكن فتح شعبتين من نفس المقرر في نفس التوقيت، ويحق لعمادة القبول والتسجيل حذف أي مقرر متعارض داخل المستوى عشوائيا.

ويجب توزیع مواعيد مقررات القسم على جميع أيام الأسبوع، وتوزيع المحاضرات طوال اليوم من المحاضرة الأولى إلى الثانية عشرة، والتقيد بقاعدة الجدول الدراسي، بحيث يتم توزیع مواعيد محاضرات المقرر الواحد الذي يقدم بأكثر من لقاء على أيام الأسبوع كالتالي: (الأحد والثلاثاء)، (الثلاثاء والخميس)، (الاثنين والأربعاء)، (الأحد والثلاثاء والخميس).

ويراعى عدم اتصال المحاضرات لأكثر من لقاءين، أي وضع المحاضرات الزوجية في يوم والفردية في يوم آخر، وأن تحدد أسقف الشعب للمحاضرات التي تقدم عن بعد بـ (۹۰) في الشعبة لجميع متطلبات الجامعة والكليات، ما عدا مقررات القرآن الكريم فتحدد بـ (40) في الشعبة في شطري الطلاب والطالبات.

وتحدد أسقف الشعب للمحاضرات التي تقدم حضوريا في مقار الجامعة بـ (40) لجميع المقررات النظرية، و(۲۰) في الشعبة لجميع المقررات العملية في شطري الطلاب والطالبات، وتضاف فترة المحاضرة الحادية عشرة والثانية عشرة في شطر الطالبات وتكون من الساعة 8 مساء إلى الساعة ١٠ مساء، على أن تخصص للمحاضرات عن بعد فقط.