أعلن المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 360 ألف حبة من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) في منطقة تبوك، وتم القبض على المتورطَين وهما شخصان من الجنسية الأردنية، بعد رصد تجاوزهما حدود المملكة.



وأوضح المقدم القريني أنه تم رصد شخصين عند تجاوزهما الحدود البرية للمملكة عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك قادمين من الأراضي الأردنية أثناء محاولتهما تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور توجهت الدوريات لموقع الحدث والقبض عليهما وتم العثور على (3) أكياس وبداخلها 360 ألف حبة من الحبوب المخدرة (كبتاجون)، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى الجهة ذات الاختصاص.

وأكد القريني أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.