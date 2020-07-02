تلقت وزارة الصحة عبر مركز 937 أكثر من 10 ملايين مكالمة، بمعدل يزيد على 580 ألف مكالمة في الأسبوع منذ بدء جائحة فايروس كورونا المستجد، مبينة أن المركز استقبل خلال شهر يونيو الماضي 2.978.293 اتصال، شملت 387.396 اتصال للاستفسارات العامة و120.356 اتصال لحجز المواعيد، فيما بلغ عدد الاستفسارات الخاصة بفايروس كورونا المستجد 277.172 اتصال، مشيرة إلى أن عدد البلاغات بلغ 284196، وبلغ عدد الاستشارات الطبية 855.137 استشارة.

وكانت «الصحة» أعلنت اخيراً، بدء العمل بخدمة «الواتس آب» لمركز اتصال الصحة 937 في مرحلتها الأولى، إذ ستوفر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر رقم «واتس آب» المركز 920005937، كما أعلنت بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق «إشارة»، وهي خدمة مقدمة مباشرة لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع)، بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق، فيما تشمل هذه المرحلة «خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، وخدمة الاستشارات الطبية» وذلك على مدار الساعة.