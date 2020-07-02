كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن فندق القصيبي في محافظة الخبر أغلق أبوابه، بعد أكثر من 46 عاما من العمل.

وأوضحت المصادر أنه في صباح يوم الأربعاء تم إبلاغ العاملين بعدم الحجز في الفندق، وعن الأسباب التي بموجبها تم إغلاق الفندق ذكر مصدر خاص لـ«عكاظ» أنها تعود لأسباب مالية.

«عكاظ» انتقلت للفندق وعند بوابة الفندق أوضح رجال الأمن أنه لايمكن الدخول نظرا لنقل العاملين في الاستقبال للفلل التي بجاور الفندق، وأفاد موظف استقبال ‏لـ«عكاظ» بأنهم يعملون في خدمة الفلل حاليا لمدة شهر، وبعدها سيتم إخلاء كافة الفلل من ساكنيها.

‏يذكر أن فندق القصيبي تم افتتاحه عام 1973 على أطراف مدينة الخُبَر بإطلالة مباشرة على الخليج العربي، وكان رمزاً معمارياً حديثاً في عصره، ولايزال فندق القصيبي في ذاكرة أهالي الخبر وزائريها وشاهدا على تطور المدينة.