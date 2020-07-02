كشف ياسر الحساني، مستثمر في تنظيم الرحلات السياحية، وجود زيادة ملحوظة في طلبات تنظيم الرحلات الداخلية في المملكة عموماً، وعلى مسار «جدة ـ أبها» خصوصاً، منذ إطلاق هيئة السياحة السعودية لموسم صيف السعودية «تنفّس».

وأضاف الحساني: «الناس بدأت تهتم وتفكر جدياً في اكتشاف الوجهات السياحية العشر التي حددتها الهيئة السعودية للسياحة، واستقبلنا عدداً كبيراً من الطلبات من المواطنين والمقيمين لترتيب برامج سياحية تمتد أسبوعاً كاملاً بين مناطق مختلفة سواء في تبوك أو جنوب المملكة، أبرزها طلبات التخييم والرحلات البحرية».

وأشار إلى إن مسار «جدة ـ أبها» هو الأكثر طلباً، يليه مسار «ينبع - أملج ـ تبوك)، مثمناً الدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع من قبل الهيئة، الأمر الذي من شأنه زيادة الإنفاق السياحي وإعادة النشاط بعد توقفه أشهراً عدة بسبب جائحة «كورونا».

وشدد الحساني على تفيذ البروتوكولات الوقائية التي وضعتها وزارة السياحة عند تنفيذ الرحلات السياحية للمحافظة على سلامة السائح، خلال حجز الفنادق والمواصلات واستقبال السياح من المطارات، وتأمين الإعاشة وتوفير المرشدين السياحيين وعند زيارة المواقع المختلفة.

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة إطلاق موسم صيف السعودية «تنفس» خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 30 سبتمبر إلى 10 وجهات سياحية، وذلك لتشجيع العوائل السعودية والمقيمة والأفراد على زيارة واكتشاف المواقع والوجهات السياحية في المملكة خلال هذا الصيف، والتي تتميز بتنوع الأجواء المناخية بين الباردة والمعتدلة والحارة، لتناسب كل منها مجموعة من الأنشطة مثل المشي الجبلي، والتخييم في المرتفعات الجبلية الباردة، والتجول في الأسواق التاريخية، وغيرها.