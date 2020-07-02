يشارك المنتخب السعودي للجامعات في بطولة كرة القدم الإلكترونية «فيفا 20» FISU eSports Challenge Football، وهي أول بطولة إلكترونية يقيمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU).

ويمثل المنتخب السعودي الطالب عبدالعزيز الوهابي، والطالبة نجد فهد من جامعة الإمام محمد بن سعود. وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، تم اختيار الطالبين المشاركين في البطولة على أن يتم التنسيق لإقامة معسكر إعدادي للمنتخب استعدادا للمشاركة في هذه المنافسات وتمثيل المملكة بصورة مشرفة. وحدد الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية قرعة المسابقة مساء اليوم (الخميس)، لتبدأ منافسات دور المجموعات اعتبارا من 6 يوليو 2020.