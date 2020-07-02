صرح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق لـ«عكاظ» اليوم، بأن 10 حالات ولادات قيصرية، و15 حالة ولادة طبيعية بالمدينة المنورة بمستشفى أحد، لأمهات مصابات بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذين أوضحت مسحاتهم الطبية نتائج إيجابية، حيث تمت ولادة أكثر من 25 طفلاً وطفلة ومن بينهم من هم دون 9 أشهر وجميعهم تم وضعهم في قسم الحضانة لعمل التحاليل الطبية وتم التأكد من عدم إصابتهم بفايروس كورونا وقد غادر جميع المواليد الحضانة وهم بحالة صحية جيدة ورضاعة طبيعية ونمو طبيعي ولله الحمد.



ودعت صحة المدينة المنورة كافة المواطنين والمقيمين لمن لديهم أعراض فايروس كورونا المستجد إلى ضرورة مراجعة «عيادات تطمن» في المراكز الصحية بأحياء النصر والخالدية والدعيثه، وكذلك لمن لديهم الرغبة في الاطمئنان على صحتهم ومن حولهم وليس لديهم أعراض التسجيل والحصول على موعد لعمل الفحص الطبي في مركز الفحص الموسع «تأكد» من خلال تطبيق صحتي، متمنية للجميع الصحة والسلامة.