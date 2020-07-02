أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 3383 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 4909 حالات تعافٍ إضافية، و54 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 197.608 حالات، من بينها 58.187 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2287 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 137.669 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات لتبلغ 1752 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: الرياض (397)، الهفوف (277)، مكة المكرمة (271)، القطيف (181)، المدينة المنورة (179)، الطائف (164)، جدة (164)، خميس مشيط (158)، المبرز (149)، الدمام (141)، بريدة (134)، محايل عسير (96)، حائل (88)، أبها (81)، الخبر (75)، حفر الباطن (48)، نجران (45)، النماص (33)، عنيزة (32)، الدلم (30)، وادي الدواسر (30)، الجبيل (24)، المذنب (23)، شرورة (22)، أحد رفيدة (21)، ساجر (21)، الظهران (19)، البدائع (18)، المجمعة (18)، الجفر (17)، النعيرية (17)، تبوك (16)، الليث (15)، بقيق (13)، بللسمر (12)، بقعاء (12)، ينبع (11)، البكيرية (11)، سراة عبيدة (11)، وادي بن هشبل (10)، تثليث (10)، ضرماء (10)، الباحة (9)، مهد الذهب (9)، عيون الجواء (9)، جازان (9)، صامطة (9)، الرس (8)، صفوى (8)، حوطة سدير (8)، العيون (7)، الدرعية (7)، حوطة بني تميم (7)، تربة (6)، المجاردة (6)، عريعرة (6)، بيش (6)، أحد المسارحة (6)، عفيف (6)، المخواة (5)، بلجرشي (5)، الأسياح (5)، القنفذة (5)، البشائر (5)، سبت العلاية (5)، مليجة (5)، حبونا (5)، ليلى (5)، السليل (5)، الخرمة (4)، ظهران الجنوب (4)، تنومة (4)، خليص (4)، يدمة (4)، الأرطاوية (4)، الخرج (4)، العلا (3)، بيشة (3)، الشنان (3)، الموسم (3)، العارضة (3)، العيدابي (3)، الكامل (3)، الزلفي (3)، القرى (2)، الحناكية (2)، خيبر (2)، رنية (2)، الحرجة (2)، رجال ألمع (2)، سلوى (2)، الحائط (2)، الدوادمي (2)، مرات (2)، رماح (2)، تمير (2)، ثادق (2)، وثيلان (2)، العقيق (1)، المندق (1)، قلوة (1)، النبهانية (1)، ضرية (1)، قصيباء (1)، عقلة الصقور (1)، السحن (1)، ميسان (1)، المضة (1)، القحمة (1)، قرية العليا (1)، الغزالة (1)، السليمي (1)، أبوعريش (1)، الدائر (1)، ضمد (1)، فيفاء (1)، صبيا (1)، خباش (1)، المزاحمية (1)، القويعية (1)، شقراء (1).