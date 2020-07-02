استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عدد (55474) مكالمة هاتفية مختلفة خلال شهر(6) يونيو من العام 2020م منها (9843) بلاغاً إسعافياً لحالات مرضية وحالات حوادث ومنها أيضاً (1756) بلاغاً إسعافياً تم عن طريق تطيبق أسعفني للبلاغات الإسعافية، وقدم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لهذه الحالات الإسعافية على النحو التالي: (595) بلاغاً لحالات ناتجة عن حوادث مرورية و(84) بلاغاً لحالات ناتجة عن حوادث دهس و(114) بلاغاً لحالات ناتجة عن انقلاب مركبات و(2381) لحالات مرضية و(3479) بلاغاً لحالات مرض معد و(447) بلاغاً لحالات سقوط و(258) بلاغاً لحالات نتجت عن حرائق و(5) بلاغات لحالات صعق كهربائي و(12) بلاغاً لحالات غرق و(72) بلاغاً لحالات احتجاز و(2) بلاغ لحالات نتيجة انهيار مباني و(19) بلاغاً لحالات اختناق و(26) بلاغاً لحالات نتيجة حروق و(332) بلاغاً لحالات أزمة قلبية و(276) بلاغاً لحالات غيبوبة و(990) بلاغاً لحالات إغماء و(926) بلاغاً لحالات أزمة تنفسية و(145) بلاغاً لحالات نزيف و(83) بلاغاً لحالات ولادة و(6) بلاغات لحالات بتر و(34) بلاغاً لحالات تسمم بالابتلاع و(7) بلاغات لحالات تسمم بالاستنشاق و(1) بلاغ لحالة تسمم بالامتصاص و(14) بلاغاً لحالات تسمم باللدغ و(3) بلاغات لحالات ضربة شمس و(13) بلاغاً لحالات إصابة عمل و(199) بلاغاً لحالات توقف قلب وتنفس و(54) بلاغاً لحالات اشتباه جلطة دماغية وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ(4199) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (5521) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات.



وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (295) حالة وفاة.



وأهاب الهلال الأحمر بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.