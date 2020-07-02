بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية بيلاروس اليكساندر لوكاشينكو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس بيلاروس، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بيلاروس اليكساندر لوكاشينكو رئيس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس بيلاروس، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.