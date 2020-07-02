أعلنت منظمة الصحة العالمية، (الأربعاء)، أن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة فايروس كورونا المستجد ستجد صعوبة في التغلب عليها، فيما أشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يصابون يومياً يتجاوز 160 الفا وذلك منذ أسبوع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف: «بعض الدول. اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب».

وأضاف «لن نكل أبداً عن القول إن الطريقة الفضلى للخروج من هذه الجائحة هي اعتماد مقاربة شاملة»، داعياً من جديد إلى احترام قواعد التباعد الجسدي والعمل على رصد الإصابات وعزل المصابين، وحجر المخالطين ووضع الكمامات الواقية متى كان ذلك ضرورياً.

وشدد غيبريسوس على أنه ينبغي القيام «بكل شيء»، مشيراً إلى أن الدول التي اعتمدت «هذه المقاربة الشاملة» نجحت في إبطاء تفشي الفايروس، بحسب موقع «سكاي نيوز».

وأوضح أن «أحد الدروس التي علمتنا إياها هذه الجائحة هو أنه مهما كان الوضع في بلد ما، فهو قابل للتغيير. لا يفوت الأوان على ذلك».