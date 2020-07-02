أكد السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بندر بن سلطان أن «المساواة بين الجنسين لا تتعارض مع الشريعة»، قائلاً: «إن الشريعة قابلة للتكيف، إذا نظرت إلى تاريخ الإسلام فقد تكيف مع العديد من المسائل». وأوضح فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في السعودية أنه «لا يمكنك إعطاء الناس شيئاً لا يريدونه وقد لا يتقبلونه.. عليك أن تهيئ الناس ببطء وتسمح لهم بالتطور.. نحن نتحرك في اتجاه إيجابي».وكشف السفير السعودي في مقابلة مع موقع Unherd البريطاني، أمس (الأربعاء)، أن التغيير في المملكة يسير على قدم وساق للحاق بالتطورات التي يشهدها العالم. وعن الحرب في اليمن، قال الأمير خالد: «لا نريد أن نكون هناك.. الصراع ليس بالشيء الجميل، نود إنهاء هذه الحرب، لكننا نريد حلاً سياسياً وهو ما لم نتوصل إليه».