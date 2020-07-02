أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن معظم المنشآت التي تشرف عليها من مصانع ومستودعات في المملكة سجلت خلال الفترة الماضية التزاماً في مدى تطبيقها للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في هذه المنشآت للحد من انتقال عدوى فايروس كورونا (كوفيد 19)، لافتة إلى أن ذلك الالتزام وانخفاض معدل المخالفات المسجلة على المنشآت، يعد استشعاراً من القطاع الخاص بالمسؤولية وحرصاً وتعزيزاً للصحة العامة في المملكة بالتعاون والتكامل مع شركاء الهيئة.وبينت أنها رصدت صوراً من التزام المنشآت وتصحيحها للمخالفات المرصودة عليها سابقاً، ووقف المفتشون خلال جولاتهم الرقابية على العديد من الممارسات المميزة تمثلت في تحسن تطبيق اشتراطات التصميم والتقسيم الداخلي للمصانع والمستودعات، وارتفاع مستوى تطبيق اشتراطات مداخل العاملين ووسائل التعقيم فيها، مع تطبيق الأدلة الإرشادية لهم، وزيادة وعي العاملين وممثلي الجودة في الشركات بارتداء الملابس والأدوات الوقائية.وبينت أن معظم المنشآت حرصت على تطبيق ممارسات سلامة الغذاء، والتثقيف المستمر للعاملين على الالتزام بجميع إجراءات الوقاية المطلوبة كعدم استخدام وسائل الاتصال خلال أوقات الدوام في أماكن العمل الإنتاجية، وتعويض تسجيل الحضور ببصمة اليد إلى بصمة الوجه وفي حالة استخدام كرت العمل يتم توفير معقمات عند الأجهزة.