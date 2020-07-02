تبدأ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم (الخميس)، القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي 1441/‏1442، لخريجي الثانوية العامة، ويستمر حتى الأربعاء 11 ذي القعدة الحالي.وأكدت الجامعة سعيها إلى قبول الطلاب المتميزين دراسياً من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية نظام المقررات (علوم طبيعية) بناءً على 3 معايير أساسية (لا تشترط حدا أدنى) شملت نسبة الثانوية العامة أو المعدل التراكمي للثانوية نظام المقررات، واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي، ويتم ذلك عن طريق احتساب نسب مئوية موزونة لكل منها وإيجاد درجة مركبة يتم بموجبها قبول الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات.وأضافت: وحيث إن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي يقدم حالياً هذه الاختبارات باللغتين العربية والإنجليزية، فسوف تكون شروط القبول في الجامعة للدارسين في المرحلة الثانوية باللغة العربية. وبالنسبة للطلاب الدارسين الثانوية باللغة العربية اشترطت الجامعة أن يكون الطالب خريج الثانوية العامة أو الثانوية نظام المقررات (علوم طبيعية - بنين) في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، ودخول الطالب اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، ويحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها في العام الذي يتم فيه القبول أو العامين السابقين له، ودخول الطالب الاختبار التحصيلي في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، ولم يسبق للطالب الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو برنامج الدبلوم الجامعي أو أي من كليات المجتمع التابعة للجامعة، وسيعامل الطلاب غير السعوديين ومن أمهات سعوديات كالسعوديين وذلك حسب الأنظمة والتعليمات.