أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة «طلب تقرير مقيم» التي توفرها بوابة «مقيم» لخدمات الجوازات الإلكترونية.وتُمكّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة، إذ يحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعدّ مستندا رسميا ومعتمداً من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لتوثيقه من إداراتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو عن طريق بوابة مقيم، علماً أن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار. وأوضحت الجوازات أن تنفيذ هذه الخدمة يتم من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في (بوابة مقيم)، والذهاب إلى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، وإدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، والضغط على عرض ملف المقيم، ومن ثم اختيار خدمة (تقرير مقيم) من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير.