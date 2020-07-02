استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس، القنصل العام الإندونيسي إيكو هارتونو، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب الأمير فهد بن سلطان بالقنصل الإندونيسي، وجرى تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، عبر القنصل الإندونيسي عن شكره لأمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.