قبضت شرطة منطقة الرياض على تشكيل عصابي مكون من 6 وافدين (باكستانيي الجنسية)، لتورطهم بارتكاب 55 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية من محطات الكهرباء، ومواقع تحت الإنشاء في عدد من أحياء مدينة الرياض شملت (الفيصلية، الصحافة، الياسمين، القيروان، الرحمانية، العقيق، والملقا).وبين المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على العصابة التي تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.