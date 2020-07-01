أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتعلقة بقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، موضحة أن الوقت المسموح به لاستخدام القاعات يجب ألا يتجاوز خمس ساعات.

وشددت الوزارة على العاملين في قاعات الأفراح بضرورة لبس الكمامات في جميع الأوقات بما في ذلك العاملون في منطقة الاستقبال وعمال النظافة، كما يجب على الحضور ارتداء الكمامات طوال الوقت.

ووفقاً للبروتوكولات، يجب على العاملات في منطقة الاستقبال تطهير الأيدي بمطهر كحولي معتمد عند عملية التفتيش أو أخذ أو تسليم الجوالات، وتقليل الاحتكاك بالحضور والمحافظة على التباعد الاجتماعي في منطقة الاستقبال.

ويجب تقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها، وتوجيه الحضور لوضع الأغراض الشخصية في الأماكن المخصصة من دون لمسها من الغير.

كما يجب تطهير الخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية والجوالات بشكل دوري، وتخصيص صندوق حفظ الأغراض لكل شخص أو عائلة.

ويسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية، كما يسمح بخدمة إيقاف سيارة العريس أو سيارات الحضور.

ويجب الالتزام بتطهير الأسطح كل يوم أو قبل وبعد كل استخدام للقاعة، مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس وأماكن الانتظار، وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

كما يجب إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير، وللتطهير يتم استخدام مطهرات مثل مركبات هيبوكلوريت الصوديوم واتباع الإرشادات الموضحة على المنتج من ناحية التركيز وطريقة الاستخدام.

وفي ما يتعلق بدورات المياه والحمامات، يجب الحرص على تطهيرها يومياً بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، واتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى «كورونا»، والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ويجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، ويتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة، مع الحرص على التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري، ويفضل استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.

وبشأن البوفيهات المخصصة للطعام، يجب التخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس مثل أغطية حافظات الطعام، والملاعق، والملاقط، أو تخصيص شخص لتولي مهمة فتح الأغطية وتوزيع الطعام للحضور بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات.

ويسمح بخدمة الضيافة مثل تقديم الشاي والقهوة ووضعها على الطاولات المخصصة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات، وتطبق الأماكن المخصصة للطعام في القاعات كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم في ما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتطبق القاعات المتواجدة في الفنادق والشقق المفروشة كافة إجراءات بروتوكولات مرافق الإيواء السياحية، فيما تطبق القاعات المتواجدة في الاستراحات إجراءات بروتوكولات الأماكن الترفيهية.