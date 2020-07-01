أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، الإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية المتعلقة بتشييع الجنائز والصلاة عليها، للوقاية من فايروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على العاملين في المقبرة ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، وكذلك الحضور، إضافة إلى تطهير أبواب المقبرة قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفى، وتطهير الأدوات المستخدمة للحفر والدفن.

كما يجب على الأشخاص المسؤولين عن عملية الحفر، وحمل الجنازة، وعملية الدفن، غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية، في حال عدم توفر الماء والصابون يجب تطهير الأيدي بشكل دوري لمدة لا تقل عن 20 ثانية بمطهر معتمد يحتوي ما لا يقل عن 60-80% من الكحول.

وفيما يتعلق التباعد الاجتماعي، شددت الوزارة على تقليص الحضور للجنازة إلى 50 شخصاً فقط، ومنع التزاحم عند تشييع الميت، وتقليص عدد الأشخاص المسؤولين عن الحفر إلى شخصين، ويفضل أن يكونوا من عمال المقبرة إن وجدوا.

ووفقاً للبروتوكولات، يجب تقليص عدد المسؤولين عن عملية حمل الجنازة وعملية الدفن إلى أقل عدد ممكن ومنع التزاحم عند القبر لغير المسؤولين عن عملية الدفن، بحيث يخصص من 4 إلى 8 أشخاص لعملية حمل الجنازة ويجب أن يكونوا عائلة واحدة، وتخصيص شخصين إلى 4 لعملية وضع الميت في القبر وعملية الدفن، ومنع تشارك معدات الحفر والدفن بين الأشخاص المسؤولين عن عملية الحفر والدفن، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الحضور لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

وشددت البروتوكولات على منع الصلاة على الجنازة في المسجد واقتصارها على الصلاة في المقبرة، وجعل مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مصلٍّ والآخر خلال صلاة الجنازة، في حال عدم توفر مساحة كافية للصلاة في المقابر يتم تأدية الصلاة على مرات عدة بما يضمن التباعد بين الأفراد ومنع التزاحم.

كما يجب منع المصافحة ولمس أقارب المتوفى عند تقديم واجب العزاء، يفضل منع الأطفال أقل من 15 سنة وكبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة من حضور مراسم تشييع ودفن الجنازة.

وإذا كانت هناك أكثر من جنازة، فيجب توزيع أوقات الدفن بما يضمن عدم التزاحم وتخصيص وقت محدد لكل جنازة ومنع دفن الجنازتين في وقت واحد.

ويجب على العمال في المقبرة والمحتسبين الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمّى وتجنب الحضور للجنازة.