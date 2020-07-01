نفذت أمانة منطقة تبوك منذ بدء سريان قرار عودة بعض الأنشطة الاقتصادية بمدينة تبوك، ما يزيد على 1.561 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمحلات التجارية، أسفرت عن تحرير 412 إنذارا، وإيقاع 119 غرامة على المخالفين، كما قامت الفرق الرقابية بإغلاق 32 محلاً للحلاقة ثبت مخالفة 5 منها للاشتراطات الاحترازية، وإغلاق مشغلين للزينة النسائية.

وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي في إطار أعمالها المتواصلة لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت التي تمس الصحة العامة، مؤكدةً في ذات الوقت مواصلتها تكثيف الرقابة البلدية على أسواق النفع العام، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وبيّنت أن فرق الرقابة باشرت العديد من البلاغات التي تنوعت ما بين شكاوى من سوء النظافة، وعدم اتباع التوصيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعُمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، مشيرة إلى أن وتيرة العمل في منشآت المنطقة تسير بشكل طبيعي من حيث التزام معظمها بالإجراءات، واتباعها الأنظمة المعنية بمكافحة فايروس «كورونا» المستجد.

وحثت أمانة تبوك كافة المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل على التقيد بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة، منوهةً إلى أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر موقعها الخاص أو على الرقم 940.