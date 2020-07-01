وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك لمدة 5 أشهر، في مديريات صيرة، وخور مكسر، والمعلا، والتواهي، والمنصورة، والشيخ عثمان، ودار سعد، والبريقة بمحافظة عدن، يستفيد منه 861,719 فردًا.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه جرى اليوم توقيع اتفاقية لمكافحة حمى الضنك في محافظة عدن ومديرياتها بعد السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة في الفترة الأخيرة مما أدى إلى تكاثر البعوض، مشيرا إلى أن المركز وقع الاتفاقية مع احدى المؤسسات اليمنية المحلية لمكافحة الوباء، وسيجري بموجب الاتفاقية تنفيذ عمليات الرش الضبابي وسحب مياه المستنقعات المتجمعة نتيجة الأمطار والسيول، بهدف تقليل أماكن تواجد وتكاثر البعوض المسبب لحمى الضنك.

مبينًا أن المشروع سيؤدي بإذن الله لحصول 861,719 فردًا على بيئة آمنة بتقليل تفشي وباء حمى الضنك في كافة مديريات محافظة عدن.